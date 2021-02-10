Uganda'da yüzlerce muhalif ismin kaçırıldığı ileri sürüldü

AA

Çoğunluğu başkan adayı Robert Kyagulanyi'nin başını çektiği Ulusal Birlik Platformunun (NUP) üyesi olan Ugandalılardan haftalardır haber alınamadığı öne sürüldü.

Kaçırıldığı belirtilen kişilerin yakınları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yakınlarının plakası olmayan araçlarla alındığını ve bilinmeyen bir yerde tutulduğunu söyledi.

Kaçırılanlardan birinin eşi 30 yaşındaki Ritah Namazzi, "Silahlı adamlar kapımızı çaldığında gece yarısının geçiyordu. Kapıyı açtığımda eşimi istediklerini söylediler. Yatağın altında saklanıyordu. Burada değil diyerek onları geri döndürmeye çalıştım ancak içeri girip onu saklandığı yerde buldular, dövdüler ve zorla araca bindirdiler." diye konuştu.

Ulusal Birlik Platformu Başkanı Kyagulanyi de şimdiye kadar yaklaşık 3 bin destekçisinin tutuklandığını ya da kaçırıldığını öne sürdü.

İddialarla ilgili Mecliste açıklama yapan İçişleri Bakanı Jeje Odongo, sadece 31 ismin gözaltına alındığını ve sorgularının devam ettiğini söyledi.

- Seçim iptali başvurusu reddedildi

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden Kyagulanyi'nin seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuru dün reddedilmişti.

"Bobi Wine" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Kyagulanyi, seçimlerin iptal edilmesi ve Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni'nin gelecek seçimlere katılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savunmuştu.

38 yaşındaki Kyagulanyi, 14 Ocak'ta yapılan seçimlerin ardından günlerce keyfi şekilde ev hapsinde tutulmuş, mahkeme emriyle salıverilmişti.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.1986'da iktidara gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri de kazanmıştı.