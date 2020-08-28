Uganda, Kovid-19'un defedilmesi için Ulusal Dua Günü ilan etti

AA

Museveni, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, 29 Ağustos 2020'yi Ulusal Dua Günü ve resmi tatil ilan ettiğini belirterek, halka "evlerinizde kalın ve dua edin" çağrısında bulundu.

Kararı nasıl aldığını da anlatan Museveni, "tanrının kendisine Kovid-19'dan kurtulmak için bunu yapması gerektiği" mesajını taşıyan bir Ugandalıyı gönderdiğini ileri sürdü.

Museveni, dua için bazı dini liderleri Entebbe Hükümet Binası'na da davet ettiğini aktardı.

Şu ana kadar 2 bin 679 vakanın tespit edildiği ülkede, 28 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana sıkı tedbirler uygulayan Uganda'da, son dönemde vaka sayısında artış görülüyor.