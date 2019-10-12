Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosUğur Akkuş eşi Ebru Şallı'nın elini bir an olsun bırakmadı - Magazin haberleri

Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'nın elini bir an olsun bırakmadı

Geçtiğimiz eylül ayının son günlerinde Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren ünlü model Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Akkuş alışveriş turu boyunca eşinin elini bir an olsun bırakmadı

Ebru Şallı - Uğur Akkuş

Geçtiğimiz eylül ayının son günlerinde Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren ünlü model Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

El ele yürüyüş yaparak vitrinleri inceleyen çiçeği burnunda çift, daha sonra bir restoranda oturarak başbaşa akşam yemeği yedi.

Alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülenen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmazken, Uğur Akkuş alışveriş turu boyunca eşinin elini bir an olsun bırakmadı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tolgahan Sayışman: Almeda biraz sitem ediyordu - Magazin haberleri
FİSKOS"Almeda biraz sitem ediyordu"
Kıvılcım Ural eşi Kaan Tangöze'yi en önden izledi - Magazin haberleri
FİSKOSEşini en önden izledi
Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti: Arkadaşlarımızla bir araya geldik - Magazin haberleri
FİSKOS"Arkadaşlarımızla bir araya geldik"
Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk'un 'evlilik' sessizliği - Magazin haberleri
FİSKOS'Evlilik' sessizliği
Bengü'den Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı: Kızlarınızın elini hiç bırakmayın - Magazin haberleri
FİSKOS"Kızlarınızın elini hiç bırakmayın"
Yusuf Güney'den Barış Pınarı Herakatı'na destek - Magazin haberleri
FİSKOSYusuf Güney'den Barış Pınarı Herakatı'na destek
Hakan Akkaya: Nasıl tanıdınız, pes! - Magazin haberleri
FİSKOS"Nasıl tanıdınız, pes!"
SON DAKİKA! Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra nişanlandı - Magazin haberleri 2019
FİSKOSSelin Ciğerci nişanlandı
Tuba Ünsal: O benim kaç senelik arkadaşım - Magazin haberleri
FİSKOSAlkolü fazla kaçırdı: Salak salak sorular...
Songül Karlı: Bu mesajlar beni çok üzdü - Magazin haberleri
FİSKOS"Bu mesajlar beni çok üzdü"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X