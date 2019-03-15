Uğur Akkuş'un nişanlısı Ebru Şallı: Evlilik tarihi belirlemedik

Giriş: 15.03.2019 - 08:50 | Güncelleme:  

Yakın bir tarihte nişanlısı Uğur Akkuş'la evlenecek olan Ebru Şallı, önceki gün hastaneden çıkarken görüntülendi. Şallı, muhabirlerin sorularını yanıtladı

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ebru Şallı, önceki gün bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

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    "EVLİLİK TARİHİ BELİRLEMEDİK"

    Rahatsız olduğunu ve test için kan verdiğini söyleyen Ebru Şallı, "Evlilik ne kadar yakın?" sorusuna, "Bir tarih belirlemedik. Bunun çok konuşulup abartılmasını istemediğimiz için tarihi söyleyemiyoruz" dedi.

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  • 27Uğur Akkuş'un nişanlısı Ebru Şallı: Evlilik tarihi belirlemedik - Magazin haberleri
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  • 28Uğur Akkuş'un nişanlısı Ebru Şallı: Evlilik tarihi belirlemedik - Magazin haberleri
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  • 29Uğur Akkuş'un nişanlısı Ebru Şallı: Evlilik tarihi belirlemedik - Magazin haberleri
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  • 30Uğur Akkuş'un nişanlısı Ebru Şallı: Evlilik tarihi belirlemedik - Magazin haberleri
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  • 31Uğur Akkuş'un nişanlısı Ebru Şallı: Evlilik tarihi belirlemedik - Magazin haberleri
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