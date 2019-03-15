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"EVLİLİK TARİHİ BELİRLEMEDİK"

Rahatsız olduğunu ve test için kan verdiğini söyleyen Ebru Şallı, "Evlilik ne kadar yakın?" sorusuna, "Bir tarih belirlemedik. Bunun çok konuşulup abartılmasını istemediğimiz için tarihi söyleyemiyoruz" dedi.