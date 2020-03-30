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Uğur Aktaş: Olimpiyat heyecanımızı bir yıl erteledik

Milli karateci Uğur Aktaş, koronavirüs salgını sebebiyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları için, "İlk kez yer alacağımız olimpiyatların ertelenmesiyle, heyecanımızı da bir yıl ertelemiş olduk" dedi

Uğur Aktaş

Milli karateci Uğur Aktaş, "evde kal" çağrılarına uyarak idmanlarını evinde sürdürdüğünü söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenmesini de değerlendiren milli karateci, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi dünyamızda hızla yayılan ve halen de yayılmakta olan tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız. Biz de "evde kal" çağrılarına uyarak antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Karate Milli Takımı olarak, branş olarak da ilk kez olimpiyatlarda yer alacaktık. Fakat ertelenme haberini aldık, yani heyecanımızı bir yıl daha ertelemiş olduk. Umarım dünyamız bu problemden bir an önce kurtulur ve biz de bütün sporcular olarak en güzel şekilde hazırlanıp, ülkemizi orada layıkıyla temsil edebiliriz."

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