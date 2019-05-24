Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Uğur Batur, önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde iftar daveti verdi. Cemiyetin en sevilen isimlerinin bulunduğu davette birbirinden ünlü isimler gecede boy gösterdi.



İftar yemeğinin ardından Mehmetçik Vakfı yararına yapılan müzayedede birbirinden değerli sanat eserleri açık artırma ile satışa sunuldu. Konuklar hem Mehmetçik Vakfı'na yardımda bulunurken, hem de çok keyifli bir akşam geçirdi.

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