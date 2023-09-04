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        Haberler Magazin Uğur Bilgin ile İrem Uslu Bilgin balayında

        Uğur Bilgin balayında

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile geçtiğimiz ay evlenmişti. Çift, şu sıralar İtalya'da balayı yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:58
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        Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz haziran ayında, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı. Uğur Bilgin ile İrem Uslu, ağustos ayında da İstanbul'da nikâh masasına oturmuştu.

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        Çift, balayı için İtalya'ya gitti. Uğur Bilgin, bu pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

        #İrem Uslu Bilgin
        #Uğur Bilgin,
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