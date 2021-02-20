Uğur Karakuş Türk müzisyen, bestekardır. Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi pek çok ünlü ismin sahne şefliğini yapmıştır. Peki, Uğur Karakuş nereli? Uğur Karakuş kaç yaşında ve kimdir? İşte biyografisi...

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan, 43 yaşında olan Uğur Karakuş, Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlamıştır. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini (maestro) yapan Uğur Karakuş, arkadaşı Ceylan'ın "Gönlüme" adlı eserde "Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin" dizeleriyle başlayan bölümü de seslendirdi. Ceylan'ın aracılığıyla o zamanlar Kanal 6'da gerçekleştirilen İbo Show'un çekimlerinde İbrahim Tatlıses ile tanışma fırsatı bulan Uğur Karakuş, Tatlıses'in kendisine kaset yapmayı teklifini kabul etti. Sanatçı ilk kaseti ''Razıyım''ı çıkarmasının ardından televizyon programına katılarak kendi tanınırlığını arttırdı. Karakuş o dönemlerde de yeni kasetler çıkararak yorumcu olarak müzik yaşantısına devam etti. Bestekarlık ve müzik yönetmenliğini de sürdüren müzisyen, çeşitli organizasyonlarda sahne almakta, konserler vermeye devam etti. Ana sazı bağlama olan Karakuş, yanı sıra, cümbüş, buzuki, ud, gibi enstrümanları profesyonel olarak kullanabilmektedir.