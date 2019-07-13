Onlar da akıma uydu: Sürpriz sonlu!

Uğur Öz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular tv izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı ses yarışmasına katılan Uğur Öz, sözleri ünlü şair Abdülhak Hamit Tarhan'a ait olan "Makber" adlı ağıtı seslendirdi. Genç yarışmacı 100 jüri üyesine duygu dolu anlar yaşattı.

UĞUR ÖZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şanlıurfa Siverek'te Beğdeş Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Uğur Öz 25 yaşında Diyarbakır doğumlu.

Uğur Öz Benimle Söyle’nin 4. Bölümünde “Büklüm Büklüm” performansı ile jüri karşısına çıktı. 4. Bölümde Uğur Öz 90 jüri üyesini ayağa kaldırmıştı. Ancak yarışmanın kuralları gereği ikinci ve üçüncü yeni bir performans sergiledi ve elendi.