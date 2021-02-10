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Uğur Şahin'e 'ortak üretim' teklifi iletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısı için Biontech Kurucusu Uğur Şahin'e ortak üretim teklifinde bulunduklarını belirterek "Ama aşı konusu oldukça gündemde bir konu. Bunun üretimi, AB ve ABD ilişkileri çok farklı konular gündemde. Ama iletişimimiz devam ediyor" dedi

Uğur Şahin'e 'ortak üretim' teklifi iletildi
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin koronavirüs aşı çalışmalarında insan denemelerine başlayacak üç aşı adayı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri yaptıktan sonra insan denemeleri aşamasına geçilip geçilmeyeceğine karar vereceğini söyledi.

Varank ayrıca Türkiye'nin büyük nüfuslu bazı ülkelere Faz 3 çalışmalarını beraber yapma teklifi götürdüğünü ve ortak üretim konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Varank, şu anda Türkiye'nin inaktif, VLP ve adenovirüs temelli olmak üzere insan deneyleri başlayacak üç aşı adayı olduğunu belirterek, "Bu üç aşıda da gerekli bütün çalışmalarımızı, testlerimizi tamamladık, ara sonuçlarımızı Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Onlar da tüm bu değerlendiremeleri yaptıktan sonra bu aşıların insan deneyine geçilip geçilmemesi ile ilgili izni verecekler" dedi.

'AŞI ADAYLARI İDDİALI'

Başka ülkelerle de ortak üretim konusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Varank şöyle konuştu: "Aşı adaylarımız çok iddialı. Sağlık Bakanlığı izni sonrası klinik çalışmalara başlayıp hızlı şekilde gerçekleştirebilirsek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya faydası olan aşıları üretebiliriz. Büyük nüfuslara sahip ülkelere Faz 3 çalışmasını beraber yapalım diye tekliflerimizi götürdük. Ortak üretim yapabilir miyiz diye. Şu anda bunların görüşmelerini yapıyoruz."

Varank, bir soru üzerine de Biontech kurucusu Uğur Şahin ile Nisan ayından bu yana TÜBİTAK başkanının görüşmeler yürüttüğünü belirterek, "Uğur Şahin Türkiye'de özellikle kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyor. Türkiye'de bir (kanser alanında) merkez kurmak için bizimle görüşmelere devam ediyor... Kendileri Covid-19 da dahil Türkiye'de neler yapabiliriz bununla ilgili kendi planlamalarını yapıyorlar. Kendilerine ortak üretimle ilgili tekliflerimizi de yaptık. Ama aşı konusu oldukça gündemde bir konu. Bunun üretimi, AB ve ABD ilişkileri çok farklı konular gündemde. Ama iletişimimiz devam ediyor" diye konuştu.

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