Uğur Turan kimdir? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kaç yaşında, nereli?

UĞUR TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1968 yılında doğan Uğur TURAN Giresun Yağlıdere’lidir. 1985 yılında Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi, 1989 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

1990 yılında Giresun Kaymakam Adayı olarak başladığı mesleğine Tokat-Almus, Edirne-Meriç Kaymakam Vekili olarak devam etti. Bakanlıkça staj dönemi içerisinde 8 ay süreyle dil öğrenimi için İngiltere’ye gönderildi. “Kaymakamların Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar” adlı Kaymakamlık tezini başarıyla sunan Uğur TURAN, Kaymakamlık Kursunu (79. Dönem) üstün başarı ile bitirip dereceye girdiğinden kendi arzusu ile Sivas-Ulaş Kaymakamlığına atandı. Bu görevi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kısa dönem (8 ay) askerlik hizmetini tamamladı.

Daha sonra Diyarbakır-Hazro, Trabzon-Yomra Kaymakamı olarak çalıştı. Yomra Kaymakamlığındaki üstün hizmetlerinden dolayı Türk İdareciler Derneği tarafından Vali Vefik KİTAPÇIGİL Hizmet Ödülü’nü “Yılın İdarecisi” olarak aldı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü ve APK Kurul Başkanlığında Daire Başkanı olarak 2 yıl süre ile hizmet verdikten sonra Ordu-Perşembe, Tokat-Niksar, Gaziantep-Şahinbey Kaymakamlığı ve Kütahya İli Vali Yardımcılığı görevine atandı.24.07.2015 tarihinden itibaren Turgutlu Kaymakamı olarak görev yaptı.

Tokat-Almus, Sivas-Ulaş, Diyarbakır-Hazro, Ordu-Perşembe, Tokat-Niksar Kaymakamlıklarında “Takdirname”, Gaziantep-Şahinbey Kaymakamlığı ve Kütahya Vali Yardımcılığı görevlerinde “Başarı Belgesi” ve Sivas-Ulaş Kaymakamı olarak görevini ifa ederken Bakanlık Makamı tarafından maaş taltifi, Turgutlu Kaymakamlığı görevi sırasında “Başarı Belgeleri” ve “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmiş, 2019-2024 yılları arasında yapmış olduğu Başakşehir Kaymakamlığı görevi esansında ise şu an İçişleri Bakanımız olan bir önceki İstanbul Valisi Sayın Ali YERLİKAYA tarafından ‘’Başarı Belgesi ‘’ ile taltif edilmiş son olarak da İstanbul Valisi Sayın Davut GÜL tarafından iki kez “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca Askeri, Mülki ve İdari Makamlar tarafından “Teşekkür” le taltif edilmiş olup, Hazro, Perşembe, Niksar İlçeleri ve İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Şurası kitaplarının yayın kurulunda yer almıştır.

Kaymakam Uğur TURAN şu ana kadar İnsan Hakları, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Kamu İhale Mevzuatı, Afet Yönetimi Eğitimi Projesi, Çevre Denetim Yönetmeliği, Yerel Yönetimler Reformu, Kamu İhale Kanunu Eğiticilerinin Eğitimi Programı, Sınır ve Gümrük İşlemleri, Yönetim ve Denetim, Kolluk Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitim Semineri gibi birçok seminere katılmış, sertifakalar ve katılım belgeleri almıştır. Ordu Haber Gazetesi tarafından “Üstün Hizmet Ödülü” ne, Tokat Kültür Haber Dergisi tarfından da “Başarılı Kaymakam” ve Tokat Valimiz Sn. Dr. Recai AKYEL’ in himmet ve teklifleriyle 2008 yılında TİD (Türk İdareciler Derneği) tarafından “Özel Takdir Ödülüne” layık görülmüştür.

02.07.2024 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan kararname ile Bursa Gemlik Kaymakamlığına atanan Uğur TURAN 02.08.2024 tarihinden itibaren Gemlik Kaymakamı olarak görev yapmaktadır. Ev hanımı Nihal TURAN ile evlidir.

19 Eylül 2024 Resmi Gazete kararına göre Kırklareli Valisi olarak atandı.