Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır: Teklif gelirse bakarız - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır: Teklif gelirse bakarız

        Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Slovak ekibi Ruzomberok maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Teklif gelirse bakarız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u ağırlayacak olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        "MAÇA İYİ ÇALIŞTIK, HAZIRIZ"

        Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Avantajlı bir skorla döndük ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu vardı. Kazanarak dönmek önemliydi. İkinci maça iyi çalıştık. Rakibimize hazırız. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılıp turu geçmek istiyoruz." dedi.

        "ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI TEMSİL ETMEK BÜYÜK BİR ONUR"

        Deneyimli kaleci, "Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdim. Orada da iyi bir mücadele verdik. Orada oynayıp oynamamak çok önemli değil çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu büyük bir onur. Ondan sonra Abdullah Hocam biraz fazla izin verdi bana. Trabzonspor için elimden geleni yapıyorum. İlk maçtaki performansım da benim için güzel bir gündü. İnşallah böyle devam ederim." ifadelerini kullandı.

        "TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"

        Geleceğiyle ilgili de konuşan Çakır, "Her sezon ismim transferle anılıyor. Artık hayırlısı diyelim. Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Transfer teklifi gelirse oturur hep birlikte değerlendiririz. Diğer rakiplerimiz büyük paralar harcıyor. Başımızda Türkiye'nin en iyi hocası var. Ben burada her sezon olduğu gibi başarılı olmak istiyorum." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!