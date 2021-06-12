Uğurcan Çakır: Turnuva daha yeni başlıyor

Uğurcan Çakır, İtalya maçının ardından TRT SPOR'a yaptığı açıklamada, "Tabii ki kazanmak istiyorduk. Ama turnuvanın ilk maçı. Kafamız dik bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Böyle şeyler olabilir. İtalya gibi zor bir rakibe karşı oynadık. Ama hiç üzülecek bir şey yok. Daha yeni başlıyor turnuva. Daha iyi yerlere gidebileceğimizi düşünüyorum, inşallah böyle de olur." ifadelerini kullandı.