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UİB'in şubat ayı ihracatı 2,6 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyesi firmalar şubat ayında 2 milyar 647 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

UİB'in şubat ayı ihracatı 2,6 milyar dolar oldu
AA

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyesi firmalar şubat ayında 2 milyar 647 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB, şubat ayında 2 milyar 647 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 26,8 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Geçen ay 2 milyar 244 milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin geriye dönük 12 aylık performansı ise 22 milyar 426 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği şubat ayında 93,7 milyon dolarlık ihracat yaptı, Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 15,7 artırarak 69,5 milyon dolara ulaştıran Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin geriye dönük 12 aylık dönemdeki dış satımı ise yüzde 8,3 artışla 753,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 41,6 artışla 15,1 milyon dolarlık, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 29,4 artışla 7,2 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı ihracatı ise 216,7 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, salgının gölgesinde geçen 2020 yılının yüzde 1,8'lik büyüme, geçen ayın da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamıyla kapatıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu anlamda diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını ifade etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Büyüme yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. OECD ülkeleri arasında 2020 yılında en iyi büyüme rakamını elde ettik, G20 ülkeleri arasında da ikinci sıradayız. Aşı uygulamalarının tüm dünyada daha da hızlanması ve kısıtlamaların kademeli bir şekilde kaldırılarak normal hayata geçilmesi, ekonomik ve sosyal yaşama olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve tabii ki dış ticaretin arzu edilen düzeye gelmesiyle bu dönemi geride bırakacağımız kanaatindeyim."

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