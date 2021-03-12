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Uilenberg: Yabancı hakem zarar verir

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Yunanistan örneği vererek yabancı hakemlerin yapısal zararlar verebileceğini söyledi

Uilenberg'den yabancı hakem açıklaması - SPOR haberleri

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Türk hakemlerinin performansını değerlendirirken yabancı hakem gündemine dair de görüşlerini aktardı.

TRT Spor'a konuk olan Jaap Uilenberg, yabancı hakemlerin yapısal zararlar verebileceğini belirterek, ''Yabancı hakemlerin başka ülkede görev almasını desteklemiyorum. Son 3-4 senedir Yunanistan'da önemli maçlar için Avrupa'dan hakem davet ediyorlar. Bu performansları incelediğimizde aslında yerel hakemlerin yapabileceği hataları yabancı hakemler de yapabiliyor. Fark sadece insanlar yabancı hakemlerin yaptığı hataları daha kolay kabul ediyor. Yurt dışından hakem getirdiğinizde kendi hakem yapınıza zarar verirsiniz. Yabancı hakemler de hata yapabiliyor.'' şeklinde konuştu.

"BURADAKİ HAKEMLERİN HEPSİNİN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

''Dürüst olmak gerekirse hakemler bazen hata yapabiliyorlar. Ama buradaki hakemleri çok iyi tanıyorum, hiç biri bilerek kasten hata yapmaz. Buradaki hakemlerin hepsinin adil olduğunu düşünüyorum. Bence şu ana kadarki hakemleri performansları iyi.''

VAR KAYITLARI NEDEN PAYLAŞILMIYOR?

''VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını UEFA ve FIFA tavsiye etmiyor. Biz de bu sebeple bu kayıtları kendi iç organizasyonlarımızda seminerlerimizde kullanıyoruz.''

''MONİTÖRDEN POZİSYONU İZLEYEN HAKEM DE HATA YAPABİLİR''

''Bütün eğitimlerimizi UEFA talimatlarına göre hazırlıyoruz. Üç ana adımımız var. UEFA talimatlarını, oyun kurallarını ve 'VAR' protokollerini uygulamak. Son yıllarda oyun kurallarında çok değişiklik oldu. Futbolseverler bu değişiklikleri takip etmekte zorlanabilir. Hakemlere, karışık bir pozisyon varsa takım kaptanlarına durumu izah etmelerini söylüyoruz. Monitörden pozisyonu izleyen hakem de hata yapabilir, o da insan. Yaş sebebiyle görevini bırakan hakemlere 2 yıl daha VAR hakemliği yapma şansı tanıyoruz.''

''HAKEMLER OYUNDA YARDIMCI UNSURDUR''

''Türkiye'deki tartışmaları gördükten sonra sanki hakemler oyunculardan daha önemliymiş gibi davranılıyor. Aslında oyuncular hakemlerden daha önemlidir. Maç sonu oyunun kalitesi yerine hakemlerin performansı konuşuluyor. Teknik direktörlerin üzerindeki baskıyı anlıyoruz ancak maçtan sonra hakemlerin hemen hemen her kararlarını eleştiriyorlar. Hakemler oyunda yardımcı unsurdur. Oyun oyuncular etrafında dönmelidir.''

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