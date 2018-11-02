Ujpest - Szombathelyi Haladas karşılaşma önü

Ujpest ve Szombathelyi Haladas, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Ujpest 16 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Szombathelyi Haladas 5 puanda ve 12. sırada. Ujpest son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Szombathelyi Haladas son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 367 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ujpest kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Szombathelyi Haladas sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ujpest son hafta oynanan Mezokovesd Zsory maçında 2-3 yenildi.

Szombathelyi Haladas ise Vasas Budapest maçında 3-0 kazandı.

Ujpest, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Szombathelyi Haladas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Szombathelyi Haladas, 5 gol atarken 14 gol yedi.

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