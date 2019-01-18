Devlet Sinematografi Komitesi Başkanı Philip Ilyenko tarafından yapılan açıklamada, Rus dizi ve filmlerin Ukrayna kanunlarına aykırı olduğu gerekçesiyle 139 Rus yapımı dizi ve filmin sinema salonlarında ve televizyon kanallarında gösterilemeyeceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaş sonrasında Kiev yönetimi ile Rusya arasında gerilim başlamıştı, bu gerilim ardından Ukrayna tarafından 2015 yılında alınan karar ile Ukrayna’da Rus dizi ve filmlerinin denetimlerinin artmasına, Rus propagandası taşıyan yayınların yasaklanması kararı alınmıştı.

Rusya ise tarihi Rus filmlerinin yasaklanmasının dünya tarihine vurulan bir darbe olduğunu belirterek UNESCO’ya bu konuda şikayette bulunmuştu.