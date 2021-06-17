Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da oynanan maçta Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Yarmolenko, 34'üncü dakikada Yaremchuk kaydederken Kuzey Makedonya'nın tek golünü 57'nci dakikada Alioski kaydetti. Ukrayna 84´üncü dakikada Malinovskiy ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Gruptaki son maçlar öncesinde Ukrayna puanını 3'e yükseltirken Kuzey Makedonya'nın ise henüz puanı bulunmuyor.