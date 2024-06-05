Ukrayna, ABD yapımı silahları Rusya topraklarında kullandı

Reuters haber ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Batılı bir yetkili, Ukrayna'nın son günlerde Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 31 Mayıs'ta, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği ancak bu iznin sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olduğu bildirilmişti. Reuters silahların bu izin kapsamında kullanıldığını yazdı.

ABD’li yetkililer iznin, Amerikan yapımı uzun menzilli füze ve diğer mühimmatın Ukrayna tarafından Rusya’da kullanılmamasını öngören politikaları değiştirmediğini savunuyor.