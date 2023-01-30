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Ukrayna: Boris Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesindeki bir telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.

Ukrayna: Boris Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi
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BBC TÜRKÇE
JohnsonBBC

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesindeki bir telefon görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.

Dönemin başbakanı, Putin'in kendisine "sadece bir dakika süreceğini" söylediğini belirtti.

Johnson, Şubat 2022'de "çok uzun" bir telefon görüşmesi sırasında, savaşın "mutlak bir felaket" olacağı konusunda uyarmasının ardından ifadenin kullanıldığını kaydetti.

Johnson Putin’i, Ukrayna'yı işgal etmenin Batı yaptırımlarına ve Rusya sınırlarında daha fazla NATO askerine yol açacağı konusunda uyardı.

Ayrıca Putin'e Ukrayna'nın "yakın gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek, onu askeri harekâttan caydırmaya çalıştı.

Eski Başbakan şunları söyledi: "Bir noktada beni tehdit etti ve 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama füzeyle bu sadece bir dakika sürer' gibi bir şey dedi."

"Ama bence rahat olduğunu hissettiren ses tonundan, kayıtsız bir hava takınmasından, onu müzakereye ikna etme girişimlerime karşılık veriyordu."

Putin'in tehdidinin gerçek olup olmadığını bilmek imkansız.

Bununla birlikte, Rusya'nın İngiltere'ye yönelik daha önceki saldırıları göz önüne alındığında - en son 2018'de Salisbury'de - Rus liderin herhangi bir tehdidi, ne kadar şakayla karışık söylense de, muhtemelen Johnson'ı ciddiye almak zorunda bırakacaktı.

Görüşmenin detayları, Putin’in dünya liderleriyle görüşmelerini konu alan ve bugün yayınlanacak olan BBC belgeselinde yer alacak.

Dokuz gün sonra, 11 Şubat'ta Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmek için Moskova'ya uçtu.

BBC belgeseli, Wallace'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine dair güvence alarak ayrıldığını, ancak her iki tarafın da bunun bir yalan olduğunu bildiğini anlatıyor.

Wallace bunu "zorbalık veya güç gösterisi" olarak tanımladı ve şu anlama geldiğini ifade etti:

“Sana yalan söyleyeceğim, yalan söylediğimi biliyorsun ve yalan söylediğimi bildiğini biliyorum ve sana yine de yalan söyleyeceğim.”

Wallace, "'Ben güçlüyüm' demekle ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Wallace bu yalanın Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edeceğine olan inancını doğruladığını söyledi.

Toplantıdan ayrılırken, Rusya'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un kendisine "bir daha asla küçük düşürülmeyeceğiz" dediğini de kaydetti.

İki haftadan kısa bir süre sonra, 24 Şubat'ta tanklar sınırı geçerken, Johnson gecenin bir yarısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den bir telefon aldı.

Johnson o anları, "Zelenskiy çok, çok sakindi” diye hatırlıyor, ”Ama bana, her yere saldırdıklarını söyledi."

Johnson, Ukrayna liderinin güvenli bir yere tahliye edilmesine yardım etmeyi teklif ettiğini söyledi, “Bu teklifi kabul etmedi. Kahramanca olduğu yerde kaldı" yorumunda bulundu.

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