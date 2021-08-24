Ukrayna'da 30. bağımsızlık yılı kutlandı

Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kutlamalar için düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin tarihinin eşsiz olduğunu söyledi. Ukrayna bayrağındaki üçlü çatal simgesinin 1000 yıl önceye dayandığını belirten Zelenskiy, 1000 senelik tarihi olan genç bir ülke olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna için canını vermiş kahramanları hatırlamak gerektiğini vurgulayarak herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

- Bayraktar TB2 İHA'lar da sergilendi

Kutlamalar kapsamında Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi'nde askeri geçit töreni yapıldı. Törende, Ukrayna ordusu askerlerinin yürüyüşünün yanı sıra Bayraktar TB2 İHA'ların da olduğu Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar sergilendi. Bir İHA Kiev üstünde uçarken diğeri de tören alanından geçiş yaptı.