Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - KİEV

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, kentin Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda pazar günü patlama gerçekleştiği anımsatıldı.Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 2'si kadın toplam 5 kişinin öldüğü kaydedildi.Patlamada apartmanın 5-8'inci katları arasındaki daireler kullanılamaz hale gelmiş, yangın güvenliğine ilişkin kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.İlk belirlemelere göre, olayın gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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