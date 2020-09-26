Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna cesetler taşındıktan sonra ulaşılacak

Çiçek Adası nerede?

AA

UNIAN haber ajansına göre, Uruskiy, cesetlerin taşınma işlemi bitmediği için uçağın arka kısmında olan karakutuya erişemediklerini söyledi.

Uruskiy, cesetlerin taşınma işlemi biter bitmez yetkililerin karakutuyu alabileceğini ifade etti.

Öte yandan Savunma Bakan Yardımcısı İgor Starobinskiy, ölen askerlerin ailelerine 1,5 milyon grivna (55 bin dolar) yardım yapılacağını açıkladı.

- Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.