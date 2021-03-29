Ukrayna'da Evkaf ile Hasene vakıflarından gıda yardımı

AA

Gıda yardımları, Ukrayna'nın Kiev, Lviv, Mıkolayiv, Vinnitsa, Herson, Drohobıç, Dnipro ve Odessa şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Hasene Vakfı Temsilcisi Osman Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 2014'ten beri faaliyet gösterdiklerini ve bu seneden itibaren faaliyetlerini artırmak istediklerini belirtti.

Tutkun, 365 aileye yardım paketi dağıttıklarını, gelecek günlerde Kırımlı ile Ahıskalı Müslümanlar başta olmak üzere Ukrayna halkına daha fazla yardım edeceklerini kaydetti.