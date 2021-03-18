Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor

Bugün (18 Mart) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

AA

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 bin 53 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 504 bin 76'ya çıktı.

118 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 267 artışla 29 bin 253 oldu.

Ülkede 6 bin 514 kişi iyileşirken, 4 bin 376 kişi hastaneye kaldırıldı.

AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.

Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.