Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 bin 53 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 504 bin 76'ya çıktı.
118 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 267 artışla 29 bin 253 oldu.
Ülkede 6 bin 514 kişi iyileşirken, 4 bin 376 kişi hastaneye kaldırıldı.
AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.
Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.
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