DHA

Bodrum'daki turizmciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden önce turizm bağlantıları için Kharkiv şehrine gitti. Rusya'nın müdahalesinin ardından 7 turizmci ve 1 öğrenci otellerinde mahsur kaldı. Bodrum Otelciler Birliği Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığı görüşme sonrası bölgede mahsur kalan 8 kişiye ulaşıldı.

Türk yetkililerin girişimleri sonrası 8 kişi, tahliye edildi. Çatışmanın yoğun olduğu Harkov'dan trenle Lviv kentine, buradan da Romanya'ya ulaşan 8 kişi, daha sonra otobüsle Bükreş'e devam etti. Saatler süren yolculuğun ardından uçakla İstanbul'a gelen 8 kişi, Bodrum'a iniş yaptı. Türkiye'ye dönen 8 kişi için Bodrum- Milas Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı karşılamada, gelenlere çiçek verilip, baklava ikram edildi.