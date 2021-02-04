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Ukrayna'da 'Rusya yanlısı' TV kanallarına yayın yasağı getirildi

Ukrayna'da en çok izlenen haber kanallarından 112, ZIK ve NewsOne'a, "Rusya propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yayın yasağı getirildi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ifade özgürlüğünü desteklediklerini ama "saldırgan ülkenin finanse ettiği propagandaya" göz yummayacaklarını söyledi. Ukrayna Gazeteciler Birliği ise karara tepki gösterdi.

Ukrayna'da 'Rusya yanlısı' TV kanallarına yayın yasağı getirildi
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Ukrayna'da en çok izlenen haber kanallarından 112, ZIK ve NewsOne'a, "Rusya propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yayın yasağı getirildi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ifade özgürlüğünü desteklediklerini ama "saldırgan ülkenin finanse ettiği propagandaya" göz yummayacaklarını söyledi. Ukrayna Gazeteciler Birliği ise karara tepki gösterdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Rusya tarafından finanse edildikleri gerekçesiyle dokuz televizyon kanalının yayınlarını durdurma kararı aldı.

Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kararı onaylamasının ardından, ülkede en çok izlenen haber kanallarından 112 Ukraina, NewsOne ve ZIK'e de yayın yasağı getirildi.

Beş seneliğine yayınları durdurulan dokuz televizyon kanalı, "Rusya yanlısı" olarak bilinen Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi milletvekili Taras Kozak'a ait.

Partinin liderlerinden Viktor Medvedçuk'un da kanallarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası.

Zelenskiy: Saldırgan ülkenin finanse ettiği propaganda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin ifade özgürlüğünden yana olduğunu ancak "saldırgan ülkenin finanse ettiği propagandayı" desteklemediğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "Bağımsızlık mücadelesi, hakikat ve Avrupa değerleri için bilgi savaşında verilen mücadeledir" dedi.

Zelenskiy'nin basın sözcüsü Yuliya Mendel de kanalların Rusya tarafından finanse edildiğinin belirlendiğini ve "Ukrayna'ya karşı savaş araçlarından birine dönüştüğünü" öne sürdü.

Televizyon kanallarının Medvedeçuk'a ait olduğunu ancak kağıt üzerinde Kozak adına kayıtlı olduğunu iddia eden Mendel, "ulusal güvenliğin korunması" amacıyla yayın durdurma kararı alındığı ifade etti.

Gazeteciler Birliği: İfade özgürlüğüne saldırı

Ukrayna Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko ise mahkeme kararı olmadan kanallara yayın yasağı getirilmesinin "ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu belirterek; Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve AGİT Medya Özgürlüğü Ofisi'ne şikayette bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

- Reuters

Rusya: Basın özgürlüğü anlayışına uymuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov da karara tepki göstererek, "Televizyon kanallarının faaliyetlerinin kısıtlanması ve hatta yasaklanması, uluslararası norm ve standartlara ve basın özgürlüğü anlayışına uymuyor" diye konuştu. Peskov, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşlara konuyla ilgilenmeleri çağrısı yaptı.

Ukrayna'nın en çok izlenen haber kanallarından 112 Ukraina, NewsOne ve ZIK internet üzerinden yayına devam ediyor.

Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi milletvekili Taras Kozak'a yönelik uygulanan yaptırımların gerekçesinin, Kozak ile bağlantılı şirketlerin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna topraklarından yasa dışı kömür sevkiyatı yaparak "terörizmi finanse etmeleri" olduğu açıklandı.

Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi Eş Başkanı Vadim Robinoviç, televizyon kanallarının yayınlarının durdurulması nedeniyle Zelenskiy'nin azlini talep edeceklerini açıkladı. Robinoviç, partinin bu gelişme üzerine olağanüstü kongreye gitmeye hazırlandığını duyurdu.

Rusya yanlısı parti yükselişte

Ukrayna'da yapılan son kamuoyu araştırmaları, Rusya yanlısı muhalefet partisinin oy oranının yükseldiğine işaret ediyor.

Demokratik İnisiyatifler Fonu ve Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün anketlerine göre, Ukrayna'da yarın seçim olsa dört parti barajı geçebiliyor. Muhalefet Platformu-Yaşam İçin partisinin halk desteği yüzde 20 seviyesinde.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'ni destekleyenlerin oranı ankete yüzde 18 olarak yansıdı.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi yüzde 17 ile ikinci, eski başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 12 ile dördüncü sırada.

Muhalefet Platformu-Yaşam İçin partisi, geçen Ekim ayında yapılan yerel seçimlerde de özellikle ülkenin güney ve doğu kesimlerinde başarı elde etmişti.

Rusya-Ukrayna ilişkileri, Kırım'ın ilhak edildiği 2014 yılından bu yana çok gergin. Kiev, Rusya'yı ülkenin doğusunu ve Kırım'ı "işgal etmekle" suçluyor. Ukrayna yasalarında Rusya, "saldırgan ülke" olarak tanımlanıyor.

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