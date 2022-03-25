Associated Press yazdı: Ukrayna'da savaş daha tehlikeli bir aşamaya yaklaşıyor

Son dakika: "Ukrayna'da savaş daha tehlikeli bir aşamaya yaklaşıyor"

"Ukrayna'da savaş daha tehlikeli bir aşamaya yaklaşıyor" 0:00 / 0:00

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Associated Press'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı "askeri operasyon" sürecinde Rus güçlerinin sayıca az olan Ukrayna güçleri tarafından oyalanmasının ardından, savaş yeni ve potansiyel olarak daha tehlikeli bir aşamaya yaklaşıyor.

AP'nin aktardığı haberde, "Putin, hızlı bir zafer elde edememesine rağmen, ekonomisine uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere artan uluslararası baskı karşısında pes etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Rus güçlerinin Ukrayna'daki yetersizlikleri savaşın şimdiye kadarki en büyük şoku olabilir." denildi. Yirmi yıllık modernleşme ve profesyonelleşmeden sonra, Rus kuvvetlerinin hazırlıksız, yetersiz bir şekilde koordine olmuş ve şaşırtıcı bir şekilde durdurulabilir olduğunu belirtildi.

Savaşta bir ay geride kalırken, Rus birliklerinin kayıplarının boyutu ayrıntılı olarak bilinmiyor. NATO ilk dört haftada Rus güçlerinden 7 bin ila 15 bin kişinin öldüğünü tahmin ediyor. Rusya, Afganistan'daki on yıllık bir savaşta bu sayıda asker kaybetmişti.

ABD eski Savunma Bakanı ve CIA direktörü Robert Gates, Putin'in askeri performansıyla "şaşırtıcı bir şekilde hayal kırıklığına uğraması gerektiğini" söyledi.

Gates, "Ukrayna'daki Rus askerlerin neden orada olduklarını bilmediklerini, çok iyi eğitilmediklerini görüyoruz." dedi.

Ukrayna donanması Perşembe günü, liman kenti Berdyansk yakınlarında büyük bir Rus çıkarma gemisini batırdığını söyledi.

Güçlü Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan Rus kuvvetleri, başkent Kiev'i ele geçirmek için çok az ilerleme kaydetti. Atlantik Konseyi perşembe günü yayınlanan bir değerlendirmede, büyük bir Rus atılımının pek olası olmadığını söyledi.