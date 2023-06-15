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Ukrayna'da savaşırken kaybolan Çeçen komutana ne oldu?

Rusya parlamentosunda milletvekili olan yüksek rütbeli Çeçen komutan Adam Delimkhanov'un Ukrayna'da savaşırken yaralandığı iddia ediliyor. Çeçen lider Kadirov, bulunmasına yardım edenlere ödül vereceğini açıkladı.

Ukrayna'da savaşırken kaybolan Çeçen komutana ne oldu?
BBC TÜRKÇE

Rusya parlamentosunda milletvekili olan yüksek rütbeli Çeçen komutan Adam Delimkhanov'un Ukrayna'da savaşırken yaralandığı iddia ediliyor.

Yakınındakilerse Delimkhanov'un hayatta ve sağlıklı durumda olduğunu belirtiyor.

Delimkhanov, Çeçenistan'in lideri Ramazan Kadirov'un yakın dostu.

Kadirov, "canım kardeşim" dediği Delimkhanov'un bulunmasına yardım edeceklere büyük bir ödül vereceğini duyurdu, hatta bir adım ileri giderek Ukrayna istihbarat birimlerine yardım çağrısında bulundu.

Rusya'nın federal bölgelerinden olan Çeçen Cumhuriyeti'nin paramiliter güleri, Ukrayna'daki savaşta Rus güçlere destek veriyor.

Kayıp Çeçen komutan Delimkhanov, geçen yıl Ukrayna'daki Çeçen kuvvetleri komuta ediyordu.

Delimkhanov'un bu hafta başında Rusya'nın sınır bölgelerinden Belgorod'un valisi ile buluştuğu ve blögeyi saldırılardan koruma sözü verdiği belirtiliyor.

Belgorod son haftalarda Ukrayna saldırılarının hedefinde.

Delimkhanov ise Çarşamba günü itibarıyla kayıp.

Rusya ordusunun resmi televizyonu Zvezda, Çeçen komutanın hayatta ancak yaralı olduğunu duyurdu ve sosyal medyada çıkan "öldü" haberlerini yalanladı.

Ukrayna kaynakları ise Çeçen Ahmat paramiliterlerine Prymorsk kenti yakınlarında bir saldırı yapıldığını aktardı ancak bu iddia başka kaynaklarca doğrulanmadı.

Rusya ise bu derece yüksek rütbeli bir komutanın yaralanmış olduğuna dair haberleri bastırmaya çalışıyor.

Milletvekili Dmitry Kuznetsov, Duma (Rusya federasyonu meclisi) sözcüsü Vyacheslav Volodin'in Delimkhanov ile konuştuğunu, Çeçen komutanın hayatta ve sağlıklı olduğunu söylediğini aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise haberleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini ve olanlara açıklık getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bir diğer yüksek rütbeli komutan Sergei Goryaçev'in akıbeti de belirsiz.

Goryaçev'in Pazartesi günü bir füze saldırısında öldürüldüğü iddia ediliyor.

Ancak Kremlin'den buna dair de bir açıklama gelmedi.

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