Ukrayna'daki Rus saldırısında 10 Yunan asıllı öldü 0:00 / 0:00

AA

Ukrayna'da Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Yunan asıllı sayısı artıyor. Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Mariupol yakınlarında Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 masum sivil öldürüldü. Bombalamayı derhal durdurun!"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Yunan asıllıların yoğun yaşadığı Mariupolis'in kuzeyindeki Bugas ve Sartana köylerine düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamıştı.

AA'nın haberine göre; Bakan Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisini telefonla arayarak bakanlığa çağırdığı kaydedilmişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya karşı bu savaşın tüm kurbanları için olduğu gibi Rus bombardımanlarında hayatını kaybeden soydaşlarımızın da ölümünden duyduğum derin üzüntüyü ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acıları bizim de acımızdır." ifadelerine yer vermişti.