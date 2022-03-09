Ukrayna'daki Türklerin tahliyesinde son durum 0:00 / 0:00

AA

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'dan tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşlarının sayısının 500 kadar olduğunu ve Türkiye’ye gitmek isteyen son kişi Ukrayna’dan ayrılına kadar tahliyelerin devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi Güldere, Türkiye'nin Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tahliyelerin neredeyse 12 gündür kesintisiz devam ettiğini belirten Güldere, "Bugün itibarıyla 13 binin üzerinde vatandaşımızın ya doğrudan büyükelçilik imkanlarıyla, devletimizin imkanlarıyla ya da sınır geçişlerine destek anlamında tahliyesinde rol oynamış olacağız." dedi.

Ankara, Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri ve Kiev Büyükelçiliğinin, aralarında kurdukları haberleşme zinciriyle ortak plan yaparak tahliye sürecini yürüttüklerini anlatan Güldere, şöyle devam etti:

"İlk saldırıdan sonra herkes önünü görmekte zorlanırken biz hemen düğmeye basıp tahliye süreçlerini başlattık. Fakat bir süre sonra bu rakamların otobüslerle eritilemeyeceği zaten açıktı. Alternatif yöntemler aradık. Bu kapsamda demir yollarını aktif şekilde kullandık."

Güldere, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının başkent Kiev ve ülkenin doğusunda yer alan Harkiv'de yoğunlaştığını ve bu kentlerden çok sayıda Türk vatandaşını güvenli noktalara aktardıklarını söyledi.Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda izledikleri güzergahlara ilişkin bilgiler veren Güldere, Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğunun da süreçte yoğun gayret gösterdiğine işaret etti.

Bu süreçte günde ortalama 1000 Türk vatandaşını tahliye ettiklerini kaydeden Güldere, "Esas zorlandığımız kısımlar güvenlik riskinin yüksek olduğu, sıcak çatışmaların olduğu bölgelerdi. Buralarda da çok detaylı planlamalar, durum değerlendirmeleri yapıldı." diye konuştu.

"GÜVENLİ ŞEKİLDE ÜLKEMİZE UĞURLAYACAĞIZ"

Tahliye sürecinde Ukrayna makamlarından yakın destek aldıklarını kaydeden Güldere, "İnşallah Türkiye'ye gitmek isteyen tüm vatandaşlarımızı güvenli şekilde, sağlıklı şekilde ülkemize uğurlayacağız." ifadesini kullandı.Güldere, 13 binden fazla Türk vatandaşının, Türkiye'ye uğurlandığını ve tahliye bekleyenlerin sayısının oldukça azaldığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Tahliye bekleyen vatandaş sayımız iyice azaldı, 500 kadar diyebiliriz. 13 bin bizim desteğimizle tahliye olanlar. Bunun dışında bizden destek almadan kendi imkanlarıyla gidenler var. Tahliye süreci başlamadan önce biletini alarak arabasına atlayarak buradan ayrılanlar var. Artık operasyonun sonlarına doğru yaklaştık."Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesini, ateşkes olmaması nedeniyle olağanüstü koşullar altında gerçekleştirmek zorunda kaldıklarına işaret eden Güldere, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcılarının hepsinin süreci takip ettiğini belirtti.Büyükelçi Güldere, Ukrayna'ya komşu olan ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinin, Türk Kızılayın, AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) da bu süreçte oldukça önemli rol oynadığını vurgulayarak "Bence bir bütün olarak devletimizin vatandaşına ne kadar sahip çıktığını, ateşin ortasından vatandaşını nasıl kurtarabildiğini gösteren çok ciddi bir çalışma oldu bu." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna’nın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu ve bu ülkede çok sayıda Türk vatandaşı olduğunu belirten Güldere, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza zamanında vatandaşlarımıza burada riskin arttığına dair mesajlarımızı iletmiştik. 15 bin kişiye telefon edilmişti ama bir yandan da vatandaşlarımızı anlıyoruz. Bazı şeyleri bırakıp gitmek kolay değil. Gidenlerin bazen mesajlarını görüyorum. 'Her şeyimizi bıraktık gittik, nasıl bir yeni hayat kuracağız?' diyenler var. Dolayısıyla ayrılmak zordu fakat güvenlik krizi içinde ayrılmak daha da zordu. Biz çok şükür bu süreci önce vatandaşlarımızın güvenliği sonra güvenli tahliyesi parolasıyla şu ana kadar 13 bin vatandaşımızı tahliye edecek şekilde icra ettik."

"SON TÜRK TAHLİYE EDİLENE KADAR ÇALIŞMA DEVAM EDECEK"

Güldere, tahliye sürecinde Büyükelçilik personelinin özveriyle çalıştığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 haftadır ben dahil, burada 30'a yakın personel büyükelçilikte yatıp kalkarak çalışıyor. Sirenler çalarken pek çoğu kadın olan mesai arkadaşlarımın sığına garaja koşmak yerine vatandaşlarımızı trene, otobüse bindirerek ülkemizi müteveccihen yola çıkarmak için gösterdikleri o duyguyu hakikaten iftarharla izledim. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımız başlayıp buradaki şoför arkadaşlarımıza kadar inen tek yumrukluk bir coşku var, bir azim var. 13 bin kişinin tahliyesinin önünü açan bu azimdir."

Ukrayna'nın görece güvenli olan yerlerinde büyük çaplı operasyonlarla tahliyeleri büyük ölçüde tamamladıklarını, tahliye için kalan yerlerin üzerinde ince çalışılması gereken yerlerde olduğuna işaret eden Güldere, "Buralarda gerekli planlamalar, çalışmalar günde 2 defa sürekli 7 gün 24 saat yapılacak eş güdümle planlanıyor. Ankara'nın talimatları doğrultusunda yoğun bir eş güdümle Türkiye'ye gitmek isteyen son kişi buradan ayrılına kadar bu çalışma devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.