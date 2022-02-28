AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, mobil operatörler tarafından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının mobil hatlarına, 24 Şubat'tan itibaren konuşma, SMS ve internet paketlerinin ücretsiz tanımlandığı belirtildi.

Açıklamada, 27 Şubat itibarıyla mobil operatörlerin, söz konusu kesimin kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yenilediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlatılırken, her türlü borçtan dolayı kısıtlama da durduruldu. Uygulamalar mobil operatörlere göre farklılık gösteriyor."