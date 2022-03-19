Ukrayna'dan 190 bin sivil tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Ukrayna'dan 190 bin sivil tahliye edildi
ABONE OL

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Ukrayna’dan 190 bin sivili tahliye ettik

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken diğer yandan da sivillerin tahliye işlemi devam ediyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bölgeden hala tahliyelerin devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar Ukrayna’dan 190 bin sivili tahliye ettik” dedi

Ukrayna'dan 190 bin sivil tahliye edildi
Ukrayna'dan 190 bin sivil tahliye edildi
0:00 / 0:00
İHA

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, sivillerin tahliyeleri de devam ediyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesine ilişkin açıklama yaparak, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcından bu yana insani yardım koridorları aracılığıyla 190 bin sivil ülkeden tahliye edildi. Kiev ve Luhansk bölgelerindeki koridorlar aracılığıyla tahliyeler bugün başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ancak kuşatma altındaki doğu liman kenti Mariupol'de Rus birlikleri, otobüslerin geçmesine izin vermedi” ifadelerini kullandı.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna ile Belarus arasındaki demiryolu kaldırıldı
DÜNYA Ukrayna ile Belarus arasındaki demiryolu kaldırıldı
BM, Ukrayna'daki acı bilançoyu açıkladı: 847 sivil öldü
DÜNYA BM açıkladı: 847 sivil öldü
Johnson: "Putin'in feci bir hata yaptığı açıkça ortada"
DÜNYA Johnson: "Putin'in feci bir hata yaptığı açıkça ...
Eski ABD Başkanı Trump'tan Putin konusunda geri adım: O çok değişti - Güncel Haberler
DÜNYA Trump'tan Putin konusunda geri adım: O çok değişti
Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İtalyan paltosu gündem oldu
DÜNYA Putin'in İtalyan paltosu gündem oldu
Son dakika haberi: ABD'den Rusya Ukrayna savaşı için Bulgaristan hamlesi! - Günün Haberleri
DÜNYA ABD'den Bulgaristan hamlesi!
Son dakika: David Cameron İngiltere'den Polonya'ya kamyonla yardım götürüyor
DÜNYA Eski Başbakan direksiyonda!
Çin'de bir yılı aşkın aradan sonra COVID-19'dan ilk ölüm
DÜNYA Çin'de alarm: 1 yıl sonra ilk ölüm
ABD askeri uçağı NATO tatbikatı sırasında düştü: 4 kişi öldü
DÜNYA ABD askeri uçağı NATO tatbikatı sırasında düştü: 4 ...
Rus kozmonotlardan son dakika Ukrayna mesajı! - Güncel Haberler
DÜNYA Rus kozmonotlardan Ukrayna mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.