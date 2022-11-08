Ukrayna'dan ABD'ye: Tahıl anlaşması devam etmeli 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ne, üç büyük Ukrayna limanının önündeki engeli kaldıran Karadeniz Tahıl İhracat Anlaşması'nın uzatılması gerektiğini söyledi.

Başkent Kiev'de Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Zelenskiy, "Tahıl anlaşmasının gelecekte de devam etmesi gerekiyor. Ukrayna dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya hazır." dedi.

TAHIL ANLAŞMASI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını 29 Ekim'de askıya aldığını duyurmuştu. Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü diplomasi trafiğinin ardından Rusya anlaşmaya geri döndüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılabilmesi için temasların sürdüğünü söyledi. Anlaşmanın uzatılması için tekrar bir imzaya ihtiyaç olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak" dedi.