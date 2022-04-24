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Ukrayna'dan BM Genel Sekreteri'ne ateşkes çağrısı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol’den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıkladı. Vereşuk, "Moskova'ya gidecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ateşkes talep etmeye çağırıyorum." dedi

Ukrayna'dan BM Genel Sekreteri'ne ateşkes çağrısı
İHA

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bugün yapılması planlanan sivil tahliyeleri Rusya'nın saldırıları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Bugün Mariupol'den sivillerin tahliyeleri gerçekleştirilemedi. Yarın aynı bölgeden tekrar sivillerin güvenli geçişini sağlamak için tahliye çalışmaları devam edecek. Moskova'ya gidecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ateşkes talep etmeye çağırıyorum. Guterres, Moskova'da barış hakkında konuşmaya hazırlanıyorsa konuşması gereken konu bu" ifadelerini kullandı.

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