Ukrayna'dan bugün 181 Türk vatandaşı daha tahliye edildi 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün Kiev, Lviv, Çernigiv, Odessa ve Nikolayev'den 181 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 181 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15.024 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

Bugün 19 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 952 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken, Çavuşoğlu yarın Rusya'ya giderek diplomatik temaslarda bulunacak.