Ukrayna'dan bugün 5 bini aşkın sivil tahliye edildi 0:00 / 0:00

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Üst düzey bir yetkili, bugün Ukrayna şehirlerinden insani koridorlar aracılığıyla toplam 5 bin 208 kişinin tahliye edildiğini, önceki gün tahliye edilenlerin sayısının 7 bin 331 kişi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinin başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, çevrimiçi bir gönderide 4 bin 331 kişinin kuşatma altındaki Mariupol kentini terk ettiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ile beraber çalışacaklarını ifade etmişti.

ABD'DEN YARDIM

ABD, Ukrayna'ya ek 100 milyon dolarlık sivil güvenlik yardımı sağlamayı planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, yardımın "sınır güvenliğine yardımcı olmak, sivil yasa uygulama işlevlerini sürdürmek ve kritik hükümet altyapısını korumak" amacıyla Ukrayna içişleri bakanlığının kapasitesini geliştirmek olacağını söyledi.