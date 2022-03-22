Ukrayna'dan flaş iddia: Rusların 3 günlük stoku kaldı 0:00 / 0:00

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Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Ukrayna halkının direnişi ile karşılaşan Rusya'nın zor durumda olduğu ve 3 gün daha yetecek gıda ve mühimmat stoku kaldığı açıklandı.

ABC'ye konuşan yetkililer "Yaşananlar Ukrayna'da aylarca sürebilecek sert ve amansız bir savaş anlamına geliyor. Rus ordusunun bunu sürdürebileceğini sanmıyorum. Dağılıyorlar ve bir türlü olmuyor. Erzakları yok. Birkaç gün içinde Kiev sınırında yiyeceklerinin biteceği söyleniyor" diyerek Rusların stoklarının tükenmek üzere olduğunu iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Son 24 saat içinde 1 uçak, 6 insansız hava aracı, 2 helikopter kaybeden düşmanın mühimmatı da tükeniyor. Ordusuna desteğini sağlayamayan düşmanın sorunları devam ediyor. Mühimmatı ve yakıtı 3 günden daha fazla dayanmayacak. Ukraynalı kahramanlar düşmanın 13 saldırısını, 10 tankını, 3 topçu atış sistemini ve 4 aracını etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 300 askeri de öldü" ifadeleri kullanıldı.