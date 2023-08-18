Ukrayna'dan gelen gemi İstanbul'da

Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Ukrayna'dan ilk kez bir gemi ayrıldı. Odessa Limanı'ndan hareket eden Hong Kong bandıralı "Joseph Schulte" gemisi İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarından ilk kez tahıl yüklü bir gemi ayrıldı.
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Odessa Limanı'ndan hareket eden konteyner yüklü gemi, Karadeniz tarafından İstanbul Boğazı'na saat 06.10'da giriş yaptı.
"Joseph Schulte" adlı geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.