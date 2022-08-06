Tahıl yüklü 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DİĞER GEMİLERİN DE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

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İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti. Diğer iki geminin ise bir kaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.