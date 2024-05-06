Ukrayna'dan müttefiklere: 'Putin'i tanımayın' çağrısı
Ukrayna, müttefik devletlere Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'meşru devlet başkanı olarak tanımamaları' çağrısında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in uluslararası müttefiklerine Rus lider Vladimir Putin'i Rusya'nın meşru devlet başkanı olarak tanımamaları çağrısında bulundu.
Putin'in yarın yapılacak yemin töreni öncesinde yayınlanan açıklamada, "Ukrayna, Putin'i Rusya Federasyonu'nun demokratik yollarla seçilmiş ve meşru başkanı olarak tanımak için hiçbir yasal dayanak görmemektedir" denildi.
Fransa, Putin'in yemin törenine büyükelçisini göndereceğini duyurmuştu. Almanya ise hiçbir temsilci göndermeyeceğini açıkladı.