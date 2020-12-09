Ukrayna'dan, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin birinci yılında Rusya'ya gerçek adımlar atma çağrısı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Normandiya Dörtlüsü Liderler Paris Zirvesi'nin ardından geçen bir yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Almanya ve Fransa'nın aktif aracılığıyla Ukrayna'nın, çatışmaya gerçekleştirilebilir barışçıl çözüm bulunması ve zirvede alınan kararların uygulanması için maksimum gayret sergilediğine dikkat çekildi.

Ukrayna'nın hala Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu platformlarında çalışmaya hazır olduğunun altının çizildiği açıklamada, AGİT, Almanya ve Fransa'ya Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri destek için teşekkür edildi.

Açıklamada, Rusya, bu platformlardaki çalışmaların devam etmesi ve Donbas'taki çatışmaların uluslararası hukuka göre çözümü için gerçek adımlar atmaya davet edildi.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra geçen sene 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi gerçekleşmişti.