Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın 7'ncisi için İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti.

Poroşenko ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki basına kapalı toplantısı bir saat sürdü.

Daha sonra Poroşenko ve Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması ve bağımsızlığına (otosefali) ilişkin devam eden süreçle ilgili iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Poroşenko, yaptığı açıklamada, tarihi anlaşmanın Ukrayna toplumu ve Ukrayna'daki barış ortamının tesisi adına büyük önem arz ettiğini söyledi.

Anlaşmanın, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Tomos'un verilmesi (bağımsızlık yetki belgesi) ve kilisenin bağımsızlığını kazanması sürecinin devam ettiğini gösterdiğini belirten Poroşenko, "Ukrayna Hükümeti olarak, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'ya verdiği destekten duyduğumuz memnuniyeti tekrar yinelemek isterim Tüm

Ukraynalılardan da Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı ve Ukrayna’nın birliği için dua

etmelerini rica ediyorum." dedi.

Bartholomeos ise bugün imzalanan anlaşmanın Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığına giden yolda tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın ayrıca tüm Ortodoks alemi için önem taşıdığına dikkati çeken Bartholomeos, "Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı Ukrayna'nın hakkıdır. Sayın Poroşenko'nun nezdinde Ukraynalıları selamlamak istiyorum. Ukrayna'yı en kısa zamanda tekrar ziyaret etmek istiyorum." diye konuştu.

Poroşenko, kiliseyi ziyaretinin ardından patrikhaneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüştü.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği toplantıda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin bölgenin barış, istikrar ve refahına katkıda bulunacak şekilde daha da derinleştirilmesi imkanları üzerinde durulması, bu istikamette muhtelif anlaşma ve protokollerin imzalanması öngörülüyor.

Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

Ukrayna krizinin çözümü için tek yolun Minsk anlaşmalarından geçtiğini vurgulayan Merkel, "Çok zor olsa da Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarındaki sorumluluklarını yerine getirmesi son derece önemli. Almanya, bu konuda Ukrayna'nın yanındadır." diye konuştu.

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