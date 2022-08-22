Zelenskiy o tarihi işaret etti: Ciddi saldırılar olabilir

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Ağustos'ta kutlanacak "Ulusal Bağımsızlık Günü" sırasında Rusya'nın ciddi saldırılar düzenleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya yakınlarındaki Nikopol kentinde hafta sonu saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.
Zelenskiy son açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü öncesinde "çirkin saldırılarda" bulunabileceğini söyledi ve "tüm tehditleri" dünya liderleriyle tartıştığını dile getirdi.
"MÜZAKERELER KESİLİR"
Ayrıca Zelenskiy, "Rusya'nın, Mariupol'deki Ukraynalıları yakalamaya dair planları devam ederse uluslararası kuralları ihlal eder ve müzakereler kendiliğinden kesilir." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 6 ay geride kalırken, Ukrayna 24 Ağustos'ta Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Yetkililer, Rus güçlerinin son günlerde ülkenin doğusuna ve güneyine saldırıların arttığını bildirdi.
Özellikle Zaporjiya yakınlarındaki Nikopol'ün bombalanmasının endişe verici olduğu belirtildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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