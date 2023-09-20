Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu: "Rusya her 10 yılda bir savaş başlatıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya güvenilmemesi gerektiğini belirterek, "Ukrayna, Rusya'nın saldırganlığından sonra dünyada kimsenin herhangi bir ülkeye saldırmaya cesaret etmemesi için elinden geleni yapıyor." dedi.

Zelenskiy, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki hitabında, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın daha önce nükleer silahtan arındırıldığını anımsatan Zelenskiy, "Rusya'nın, daha 1990'larda nükleer silahtan arındırılması gerekiyordu. Bunu tarih bize gösteriyor. Rusya, bugün de bu silahtan arındırılmayı hak ediyor. Teröristlerin nükleer silaha sahip olma hakkı yok." diye konuştu.

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Rusya'nın Ukrayna ve tüm dünyaya karşı çeşitli silahlar kullandığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşın başlamasının ardından Karadeniz ve Azak Denizi'nde Ukrayna'ya ait limanları engellediğine, Tuna Nehri'ndeki limanlara yönelik saldırılar düzenlediğine işaret etti.

Zelenskiy, "Bu, Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerin tamamını olmasa da bir kısmını tanıma karşılığında dünya pazarındaki gıda kıtlığını bir silah olarak kullanma yönünde girişimdir. Rusya gıda fiyatlarını silah olarak kullanıyor. Bu, Afrika'nın Atlantik kıyısından Güneydoğu Asya'ya kadar olan bölgeleri etkiliyor. Tehdidin boyutu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Tahıl Girişimi ve "Ukrayna'dan Tahıl" programını destekleyen liderlere minnettar olduğunu dile getiren Zelenskiy, Cezayir ile İspanya'dan Endonezya ile Çin'e kadar Ukrayna gıda ürünlerinin sevkiyatının önemini vurguladı.

Zelenskiy, "Rusya Karadeniz Tahıl Girişimi'ni engellediğinde bile gıda istikrarını sağlamak için uğraşıyoruz. Bu sürece birçoğunuzun katılacağını umuyorum. Limanlarımızdan geçici bir deniz sevkiyat koridoru açtık. Tahıl ihracatı için kara yollarını korumak için çabalıyoruz." dedi.