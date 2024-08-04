Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: F-16lar Ukrayna'da | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: F-16lar Ukrayna'da

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 18:17 Güncelleme: 04.08.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: F-16lar Ukrayna'da
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16lar Ukraynada. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABDye minnettarım." ifadesini kullandı.

        Zelenskiyin paylaştığı görüntüde, F-16ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

        Ukraynaya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!