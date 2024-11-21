Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İsrail Putin'den korkuyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Fox News muhabiri Trey Yingst ile Kiev'de yaptığı röportajda İsrail'in "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korktuğunu" söyledi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yardım ve destek istemenin "siyasi düzeyde bir hata" olduğunu vurguladı.

Zelenskiy açıklamasında, "Bu benim fikrim ve bu konuda çok dürüstüm ve ayrıca bunu Avrupa liderleri ve Amerikan yönetimiyle de konuştum. Onlardan İsrail konusunda bana yardım etmelerini, özellikle hava savunmaları konusunda bize destek vermelerini istedim" ifadelerini kullandı.