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Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kiev'de durum kötü"
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji ve sivil altyapısına düzenlediği füze saldırıları sonucu başkent Kiev'de elektrik kesintisinin ciddi boyutta olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi.

Zelenskiy, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

Fotoğraf: AA

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