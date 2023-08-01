Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor Eylül ayında New York'ta gerçekleşecek BM Genel Kurulu olağan toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de katılması bekleniyor. Zelenskiy'nin burada kişisel olarak Barış Formülünü sunacağı ifade ediliyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağan toplantısının yapılacağı New York'a gitmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin BM'de kişisel olarak Barış Formülünü sunması bekleniyor. Ukrayna diplomatik kulislerinde Zelensky'nin savaşı durdurmak için tasarlanmış 10 maddelik bir plan hazırlığı içinde olduğu belirliyor.

Zelensky'nin 10 maddelik barış planına dair sık sık Ankara ile istişare ettiğini ifade eden Kiev kaynakları, taslağın tamamlanmasının ardından Zelensky'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapacağı belirtiliyor. Ukraynalı kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yakın zamanda Kiev'e davet edilebileceğini veya Suudi Arabistan'la yazılması planlanan bir Ukrayna zirvesinde görüşmelerin olacağını belirtiyorlar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Suudi Arabistan'da yapılacak Ukrayna barış görüşmelerine ABD'li yetkililerin de katılacağını söyledi. Ayrıca, Kiev ile Washington arasında Ukrayna için güvenlik garantileri konulu müzakerelerin bu hafta başlayacağını doğruladı. Ankara'da ise zirvenin liderler seviyesinde olması durumunda Türkiye’den de en üst seviyede katılımın olacağı ifade ediliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.