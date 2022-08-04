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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile direkt görüşmek istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını sona erdirmesi için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek istediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile direkt görüşmek istiyorum
Zelenskiy'den Rus işgaline ilişkin Çin'e mesaj
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Reuters

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin sona ermesi için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek istediğini söyledi.

South China Morning Post'un haberine göre, Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sona ermesine yardımcı olması için Çin Devlet Başkanı Jinping ile direkt görüşmek istediğini dile getirdi.

Zelenskiy, Çin'i ekonomik ve siyasi gücünü savaşı Rusya üzerine kullanmaya çağırdı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Çin çok güçlü bir devlet, ekonomisi çok güçlü. Bu yüzden Rusya'yı siyasi ve ekonomik olarak etkileyebilir." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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