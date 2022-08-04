Zelenskiy'den Rus işgaline ilişkin Çin'e mesaj 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin sona ermesi için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek istediğini söyledi.

South China Morning Post'un haberine göre, Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sona ermesine yardımcı olması için Çin Devlet Başkanı Jinping ile direkt görüşmek istediğini dile getirdi.

Zelenskiy, Çin'i ekonomik ve siyasi gücünü savaşı Rusya üzerine kullanmaya çağırdı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Çin çok güçlü bir devlet, ekonomisi çok güçlü. Bu yüzden Rusya'yı siyasi ve ekonomik olarak etkileyebilir." dedi.

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